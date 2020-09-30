В Бурятии водителя за смерть двух человек посадили на 12 лет

В суде мужчина не признавал свою вину



Баргузинский районный суд Бурятии рассмотрел дело водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека.



В судебном заседании водитель вину не признал.



Однако суд пришёл к выводу, что вина подсудимого доказана. Установлено, что водитель во время ДТП был пьян, допустил многочисленные нарушения правил дорожного движения. В результате аварии два человека погибли, а одному из пассажиров причинён тяжкий вред здоровью.



Водитель признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц».



Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на три года.



- Приговор обжалован, не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

