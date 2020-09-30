В суде мужчина не признавал свою вину
Баргузинский районный суд Бурятии рассмотрел дело водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека.
В судебном заседании водитель вину не признал.
Однако суд пришёл к выводу, что вина подсудимого доказана. Установлено, что водитель во время ДТП был пьян, допустил многочисленные нарушения правил дорожного движения. В результате аварии два человека погибли, а одному из пассажиров причинён тяжкий вред здоровью.
Водитель признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц».
Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на три года.
- Приговор обжалован, не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
В Бурятии водителя за смерть двух человек посадили на 12 лет
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В суде мужчина не признавал свою вину
Мужчина не подумал, к чему приведёт отжиг травы в сухую и ветреную погоду
Заболеваемость коронавирусом пошла в гору
У умершего мужчины была тяжёлая форма COVID-19
Виновный получил условный срок
Странная ситуация произошла в маршрутке, ехавшей из 44 квартала в центр
Родных к парню, который из войсковой части очутился на больничной койке, сейчас не пускают
Окровавленный мужчина спрятался от нападавшего в комнате
Мужчина отправлен в СИЗО
Ещё один мужчина доставлен в больницу
Женщина громила буддийскую ступу молотком
Раскалённые частицы металла попадали на балконы
Водитель добровольно отказался отдавать гаджет
Полицейские задержали его на улице
С водителя, сбившего женщину, взыскан моральный вред