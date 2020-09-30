 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 сентября

29 сентября

Популярное

В Бурятии водителя за смерть двух человек посадили на 12 лет

В Бурятии водителя за смерть двух человек посадили на 12 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В суде мужчина не признавал свою вину

Баргузинский районный суд Бурятии рассмотрел дело водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека.

В судебном заседании водитель вину не признал.

Однако суд пришёл к выводу, что вина подсудимого доказана. Установлено, что водитель во время ДТП был пьян, допустил многочисленные нарушения правил дорожного движения. В результате аварии два человека погибли, а одному из пассажиров причинён тяжкий вред здоровью.

Водитель признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц».

Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на три года.

- Приговор обжалован, не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
смерть ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии осудили виновника пожара на Мальте
В Бурятии осудили виновника пожара на Мальте
Происшествия, 30.09.2020
Мужчина не подумал, к чему приведёт отжиг травы в сухую и ветреную погоду
Коронавирус в Бурятии преодолел отметку в 7000
Коронавирус в Бурятии преодолел отметку в 7000
Происшествия, 30.09.2020
Заболеваемость коронавирусом пошла в гору
В Бурятии скончался 72-й больной коронавирусом
В Бурятии скончался 72-й больной коронавирусом
Происшествия, 30.09.2020
У умершего мужчины была тяжёлая форма COVID-19
Улан-удэнцы рассказали о забытом в автобусе ребёнке
Улан-удэнцы рассказали о забытом в автобусе ребёнке
Происшествия, 29.09.2020
Странная ситуация произошла в маршрутке, ехавшей из 44 квартала в центр
Срочнику, который впал в кому в Улан-Удэ, стало хуже
Срочнику, который впал в кому в Улан-Удэ, стало хуже
Происшествия, 29.09.2020
Родных к парню, который из войсковой части очутился на больничной койке, сейчас не пускают
На жителя Бурятии набросился пьяный гость с разбитой бутылкой
На жителя Бурятии набросился пьяный гость с разбитой бутылкой
Происшествия, 29.09.2020
Окровавленный мужчина спрятался от нападавшего в комнате
В Бурятии в сгоревшем автомобиле погиб мужчина
В Бурятии в сгоревшем автомобиле погиб мужчина
Происшествия, 29.09.2020
Ещё один мужчина доставлен в больницу
Осквернительница буддийской ступы предстанет перед судом
Осквернительница буддийской ступы предстанет перед судом
Происшествия, 29.09.2020
Женщина громила буддийскую ступу молотком
В Иркутске сварщика оштрафовали за опасные работы в 17-этажке
В Иркутске сварщика оштрафовали за опасные работы в 17-этажке
Происшествия, 29.09.2020
Раскалённые частицы металла попадали на балконы
Улан-удэнец остался без телефона после поездки в такси
Улан-удэнец остался без телефона после поездки в такси
Происшествия, 29.09.2020
Водитель добровольно отказался отдавать гаджет
Улан-удэнец прятал под курткой пакет с коноплёй
Улан-удэнец прятал под курткой пакет с коноплёй
Происшествия, 29.09.2020
Полицейские задержали его на улице
Сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила 50 тысяч
Сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила 50 тысяч
Происшествия, 29.09.2020
С водителя, сбившего женщину, взыскан моральный вред

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^