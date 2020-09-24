Автомобилист «зацепил» иномарку и автобус и затормозил о бордюр
Накануне утром в Свердловском районе Иркутска внедорожник «Тойота Тундра» врезался в стоящие автомобили «Тойота Дюна» и «Тойота Пассо». После этого он скрылся с места происшествия и поехал дальше. На улице Лермонтова водитель пикапа столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Фиат Дукато» и, покидая место столкновения, наехал на бордюр. Здесь его задержали прибывший экипаж ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские установили, что 46-летний водитель находился за рулём автомобиля с явными признаками опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказался.
На допросе на месте происшествия автомобилист вёл себя неадекватно. Он сначала не хотел выходить из своей машины, делая вид, что не слышит инспектора, а в патрульной машине отрицал всё произошедшее.
- Привет отправляй, - сказал задержанный водитель, когда увидел, что дорожные полицейские снимают всё на видео.
- Мужчина, слышите меня? Я предупреждаю вас о том, что если вы отказываетесь выполнить требования, я буду вынужден применить к вам физическую силу, - предупредил полицейский.
После этого водитель с трудом вышел из автомобиля и пересел в патрульную машину.
- Выпивали сегодня?
- Нет.
- Трезвый?
- Да.
- Наркотики не употребляли?
- Нет.
- От вас исходит запах алкоголя. Ещё раз задам вопрос: выпивали сегодня?
- Нет.
По трём фактам оставления мест ДТП возбуждены административные производства. В отношении нарушителя также составлен административный материал за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
По счастливой случайности, в произошедшем инциденте никто не пострадал.
«Привет отправляй»: В Иркутске пьяный водитель отрицал вину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Находку обследовали взрывотехники ОМОН
Мужчина пил воду из родника и делал убежище из веток
«Чёрным» лесорубом оказался вальщик леса
Авария случилась в посёлке Солнечный
Пассажиру поезда административное нарушение сменили на уголовное
Вор-романтик хотел сделать супруге сюрприз
Наушники вор не стал продавать после разговора с другом
За сутки ещё 77 человек заболели COVID-19
Произошла утечка на трубе с холодной водой
Пожар тушили 2,5 часа
Общее число заболевших приближается к шести тысячам
Человеческие кости нашли возле федеральной трассы
Нуждающийся в «травке» мужчина приехал из Хабаровского края
В магазины Бурятии силами бутлегеров поступал палёный алкоголь
Во время очередной кражи его засекла служба безопасности