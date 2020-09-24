«Привет отправляй»: В Иркутске пьяный водитель отрицал вину

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобилист «зацепил» иномарку и автобус и затормозил о бордюр



Накануне утром в Свердловском районе Иркутска внедорожник «Тойота Тундра» врезался в стоящие автомобили «Тойота Дюна» и «Тойота Пассо». После этого он скрылся с места происшествия и поехал дальше. На улице Лермонтова водитель пикапа столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Фиат Дукато» и, покидая место столкновения, наехал на бордюр. Здесь его задержали прибывший экипаж ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские установили, что 46-летний водитель находился за рулём автомобиля с явными признаками опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказался.



На допросе на месте происшествия автомобилист вёл себя неадекватно. Он сначала не хотел выходить из своей машины, делая вид, что не слышит инспектора, а в патрульной машине отрицал всё произошедшее.



- Привет отправляй, - сказал задержанный водитель, когда увидел, что дорожные полицейские снимают всё на видео.



- Мужчина, слышите меня? Я предупреждаю вас о том, что если вы отказываетесь выполнить требования, я буду вынужден применить к вам физическую силу, - предупредил полицейский.



После этого водитель с трудом вышел из автомобиля и пересел в патрульную машину.



- Выпивали сегодня?

- Нет.

- Трезвый?

- Да.

- Наркотики не употребляли?

- Нет.

- От вас исходит запах алкоголя. Ещё раз задам вопрос: выпивали сегодня?

- Нет.



По трём фактам оставления мест ДТП возбуждены административные производства. В отношении нарушителя также составлен административный материал за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.



По счастливой случайности, в произошедшем инциденте никто не пострадал.





