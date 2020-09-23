 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

В Бурятии на карантин из-за коронавируса отправили 202 детсадовца

В Бурятии на карантин из-за коронавируса отправили 202 детсадовца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больных коронавирусом школьников оказалось 140

В Бурятии на карантин из-за выявления больных COVID-19 отправлено 202 воспитанника детских садов. Об этом говорится в материалах минобрнауки республики.

В Заиграевском районе Бурятии отстранён ребёнок из детского сада «Журавлёнок». В Селенгинском районе на карантин ушли воспитанники детского сада №6 и детсада №16.

В Улан-Удэ это касается: детсада № 70 «Солнышко», д/с № 35 «Алые паруса», д/с № 96 «Калинка», д/с № 1 «Номина», дошкольных групп школ №№31 и 32.

Школы

В школах Бурятии выявлено 140 учеников, больных коронавирусом, а также 18 сотрудников. В число контактных попали 1400 учеников и 102 сотрудника школ.

Число полностью закрытых на карантин школ из-за случаев заражения коронавирусом снизилось с четырёх до трёх. Закрыты Тэгдинская средняя школа в Хоринском районе, а также средние школы №№ 2 и 4 в Бичурском районе. Общее число учащихся во всех трёх школах – 749 человек.

Также, по состоянию на 22 сентября, в 43 школах на карантин отправлены отдельные классы – как по причине коронавируса, так и из-за ОРВИ.

С понедельника все крупные школы Бурятии (где учится более тысячи человек) частично перешли на дистанционное обучение.

- Это будет сменно, то есть сначала 30 % одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику, - пояснял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.

На такое обучение переведены 35 школ Бурятии. Из них 28 в Улан-Удэ и семь в районах.

На утро 23 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6539 (+66 за сутки).
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Певица из Монголии спела про бурятские буузы
Певица из Монголии спела про бурятские буузы
Общество, 23.09.2020
Пользователи после прослушивания песни захотели бежать в буузные
Бурятия оказалась среди худших по экологии
Бурятия оказалась среди худших по экологии
Общество, 23.09.2020
Бурятия заняла 72 место в экологическом рейтинге
Фото с тремя косулями в Иркутской области стало лучшим
Общество, 23.09.2020
Подведены итоги конкурса  «Фотоловушка — живая природа»
Гиревик из Бурятии отобрался на чемпионат Европы
Гиревик из Бурятии отобрался на чемпионат Европы
Общество, 23.09.2020
Андрей Рассадин назвал прошедший чемпионат России самым сложным в своей жизни
В Иркутской области школьники сыграли в «Свою игру» о Байкале
В Иркутской области школьники сыграли в «Свою игру» о Байкале
Общество, 23.09.2020
Ребята отвечали на вопросы о великом озере
В Бурятии посетили осуждённых матерей-одиночек и инвалидов
В Бурятии посетили осуждённых матерей-одиночек и инвалидов
Общество, 23.09.2020
Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе
По северу Бурятии дождь и мокрый снег
По северу Бурятии дождь и мокрый снег
Общество, 23.09.2020
Максимальная температура воздуха составит +18 градусов
Авиасообщение между Улан-Удэ и Читой станет ежедневным
Авиасообщение между Улан-Удэ и Читой станет ежедневным
Общество, 22.09.2020
По новому графику самолёты полетят с 27 сентября
В Забайкалье поздравили долгожительницу с 90-летием
В Забайкалье поздравили долгожительницу с 90-летием
Общество, 22.09.2020
Юбилярша проживает в Могочинском районе
В Бурятии отработают ликвидацию последствий радиационного заражения
В Бурятии отработают ликвидацию последствий радиационного заражения
Общество, 22.09.2020
Тактико-специальные учения пройдут на полигоне «Онохой»
В Иркутской области отметили «бриллиантовую» и «золотые» свадьбы
В Иркутской области отметили «бриллиантовую» и «золотые» свадьбы
Общество, 22.09.2020
В регионе чествуют юбиляров семейной жизни
В Бурятии выбрали имя скульптуре носорога в Улан-Удэ
В Бурятии выбрали имя скульптуре носорога в Улан-Удэ
Общество, 22.09.2020
Обитатель «Музейного дворика» получит имя в честь местности в Иволгинском районе
Владимир Машков наградил школьницу из Бурятии
Владимир Машков наградил школьницу из Бурятии
Общество, 22.09.2020
Девятиклассница из Кабанского района победила во всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей»
Уроженец Заиграевского района стал вице-президентом федерации гиревого спорта России
Уроженец Заиграевского района стал вице-президентом федерации гиревого спорта России
Общество, 22.09.2020
Также Сергею Леонову вручили почётную грамоту министра обороны РФ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^