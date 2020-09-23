В Бурятии на карантин из-за коронавируса отправили 202 детсадовца

В Бурятии на карантин из-за выявления больных COVID-19 отправлено 202 воспитанника детских садов. Об этом говорится в материалах минобрнауки республики.
В Заиграевском районе Бурятии отстранён ребёнок из детского сада «Журавлёнок». В Селенгинском районе на карантин ушли воспитанники детского сада №6 и детсада №16.
В Улан-Удэ это касается: детсада № 70 «Солнышко», д/с № 35 «Алые паруса», д/с № 96 «Калинка», д/с № 1 «Номина», дошкольных групп школ №№31 и 32.
Школы
В школах Бурятии выявлено 140 учеников, больных коронавирусом, а также 18 сотрудников. В число контактных попали 1400 учеников и 102 сотрудника школ.
Число полностью закрытых на карантин школ из-за случаев заражения коронавирусом снизилось с четырёх до трёх. Закрыты Тэгдинская средняя школа в Хоринском районе, а также средние школы №№ 2 и 4 в Бичурском районе. Общее число учащихся во всех трёх школах – 749 человек.
Также, по состоянию на 22 сентября, в 43 школах на карантин отправлены отдельные классы – как по причине коронавируса, так и из-за ОРВИ.
С понедельника все крупные школы Бурятии (где учится более тысячи человек) частично перешли на дистанционное обучение.
- Это будет сменно, то есть сначала 30 % одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику, - пояснял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
На такое обучение переведены 35 школ Бурятии. Из них 28 в Улан-Удэ и семь в районах.
На утро 23 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6539 (+66 за сутки).