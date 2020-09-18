ДТП произошло в сумерках
Накануне в Баргузинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 59-летний мужчина, ехавший за рулём «ВАЗ-2111».
- Около восьми часов вечера водитель, следуя по автодороге «Баргузин – Гусиха», в пяти километрах от села Усть-Баргузин не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции уточнили, что погибший мужчина не имел водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано в воскресенье, 13 сентября. В опрокинувшемся автомобиле, за рулём которого был молодой водитель, погиб пассажир.
В Бурятии водитель погиб, опрокинувшись в кювет
Происшествия, Фото:
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