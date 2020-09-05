На место выезжали два специалиста
Сегодня в 11 часов оперативному дежурному Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о змее, которая ползает на территории ТРЦ «Пионер». На место выехали два человека.
Позже было установлено, что змея не ядовитая.
Жителям Бурятии напомнили, что при обнаружении змей на территории города нельзя подходить к ним близко. «Это может навредить вашему здоровью и даже лишить вас жизни. В таких ситуациях звоните по телефонам «112» и «101» и сообщите ваше местоположение», - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В центре Улан-Удэ обнаружили змею
Происшествия, Фото:
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