Один из несовершеннолетних угонщиков оказался в коме
Накануне около пяти часов утра в ДТП в Северобайкальске тяжело пострадал подросток. Об этом рассказали в УГИБДД по Бурятии.
На улице Морских Пехотинцев перевернулся «Фольксваген Туарег». За рулём был 16-летний парень.
В результате ДТП 17-летний пассажир получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в больницу в состоянии комы.
Как выяснилось, молодые люди этот автомобиль угнали.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай произошёл в августе. Двое друзей, 15 и 17 лет, угнали автомобиль в Улан-Удэ и поехали на нём на Байкал. Но пути они попали в ДТП.
2 сентября 15-летний мотоциклист, который в силу возраста не имел права садиться за руль, сбил семилетнего ребёнка.
В Бурятии подростки перевернулись на угнанной машине
Происшествия, Фото:
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