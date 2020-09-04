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В Бурятии подростки перевернулись на угнанной машине

В Бурятии подростки перевернулись на угнанной машине
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из несовершеннолетних угонщиков оказался в коме

Накануне около пяти часов утра в ДТП в Северобайкальске тяжело пострадал подросток. Об этом рассказали в УГИБДД по Бурятии.

На улице Морских Пехотинцев перевернулся «Фольксваген Туарег». За рулём был 16-летний парень.

В результате ДТП 17-летний пассажир получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в больницу в состоянии комы.

Как выяснилось, молодые люди этот автомобиль угнали.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай произошёл в августе. Двое друзей, 15 и 17 лет, угнали автомобиль в Улан-Удэ и поехали на нём на Байкал. Но пути они попали в ДТП.

2 сентября 15-летний мотоциклист, который в силу возраста не имел права садиться за руль, сбил семилетнего ребёнка
ДТП угон
 
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