В Улан-Удэ школьники угнали машину, чтобы съездить на Байкал

По пути они попали в ДТП



В Улан-Удэ двое подростков 15 и 17 лет ранним утром взломали припаркованный во дворе дома на проспекте 50-летия Октября автомобиль «Nissan Vanette». Друзья решили прокатиться до Байкала.



В Прибайкальском районе, в нескольких километрах от села Турунтаево, у машины лопнуло колесо. Автомобиль съехал в кювет и получил механические повреждения. Подростки бросили автомобиль и вернулись в город на попутке.



Владелец машины оценил ущерб в 760 тысяч рублей.



В настоящее время с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Оба парня ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов, учатся в школе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

