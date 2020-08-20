По пути они попали в ДТП
В Улан-Удэ двое подростков 15 и 17 лет ранним утром взломали припаркованный во дворе дома на проспекте 50-летия Октября автомобиль «Nissan Vanette». Друзья решили прокатиться до Байкала.
В Прибайкальском районе, в нескольких километрах от села Турунтаево, у машины лопнуло колесо. Автомобиль съехал в кювет и получил механические повреждения. Подростки бросили автомобиль и вернулись в город на попутке.
Владелец машины оценил ущерб в 760 тысяч рублей.
В настоящее время с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Оба парня ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов, учатся в школе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ школьники угнали машину, чтобы съездить на Байкал
Происшествия, Фото:
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