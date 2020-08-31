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В Бурятии пьяный водитель опрокинул «КамАЗ»

В Бурятии пьяный водитель опрокинул «КамАЗ»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяного мужчину зажало в кабине грузовика

Вчера ночью в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии устроил ДТП 35-летний водитель грузовика «КамАЗ», не имеющий водительских прав. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На улице Промышленная, напротив кафе «Селенга» водитель грузовика не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что на место выезжали представители Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они при помощи гидравлического оборудования подняли кабину, в которой был зажат человек. Спасатели передали мужчину с повреждёнными ногами сотрудникам медицины катастроф.  

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 29 августа, в Улан-Удэ пьяный водитель «Хонды Аккорд» снёс столб.

В тот же день на 502 км произошло ДТП, в котором люди чудом остались живы. Штырь ограждения пробил лобовое стекло «Хонды», пройдя возле водителя и пассажира.

ДТП алкогольное опьянение
 
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