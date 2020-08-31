В Бурятии пьяный водитель опрокинул «КамАЗ»

Вчера ночью в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии устроил ДТП 35-летний водитель грузовика «КамАЗ», не имеющий водительских прав. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На улице Промышленная, напротив кафе «Селенга» водитель грузовика не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что на место выезжали представители Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они при помощи гидравлического оборудования подняли кабину, в которой был зажат человек. Спасатели передали мужчину с повреждёнными ногами сотрудникам медицины катастроф.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 29 августа, в Улан-Удэ пьяный водитель «Хонды Аккорд» снёс столб.
В тот же день на 502 км произошло ДТП, в котором люди чудом остались живы. Штырь ограждения пробил лобовое стекло «Хонды», пройдя возле водителя и пассажира.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 29 августа, в Улан-Удэ пьяный водитель «Хонды Аккорд» снёс столб.
В тот же день на 502 км произошло ДТП, в котором люди чудом остались живы. Штырь ограждения пробил лобовое стекло «Хонды», пройдя возле водителя и пассажира.