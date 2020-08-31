В Бурятии пьяный водитель опрокинул «КамАЗ»



Вчера ночью в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии устроил ДТП 35-летний водитель грузовика «КамАЗ», не имеющий водительских прав. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



На улице Промышленная, напротив кафе «Селенга» водитель грузовика не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести.



По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.



