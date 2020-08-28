Мошенник вымогал презенты для комиссии, которая, якобы, должна была прийти с проверкой
В Иркутске сегодня сразу в два учреждения культуры поступили звонки от мошенника. Он под видом сотрудника по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вымогал презент для членов несуществующей комиссии, которая, якобы, должна была прийти с проверкой.
Руководство областного музыкального театра имени Загурского и академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова обратились на телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области - специалисты подтвердили, что это типичная мошенническая схема.
- В обоих случаях звонивший представился Комаровым Максимом Валерьевичем, специалистом по ГО и ЧС. Сообщил, что в ближайшее время в учреждениях будет проведена проверка и предложил «задобрить» членов комиссии – приготовить для них подарки в виде элитного алкоголя и конфет. Подобные сценарии мошенники неоднократно использовали не только в Иркутской области, но и в других российских регионах. Информация о таких звонках передается в правоохранительные органы, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска Артем Отришко.
- Обращаем внимание, что о проводимой проверке руководители объекта с массовым пребыванием людей уведомляются официально - минимум за сутки. Помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть нагрудный знак с номером, пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске лжесотрудник МЧС требовал подарки от двух театров
Происшествия, Фото:
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