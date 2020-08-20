Её выкопали для укладки труб и никак не оградили
15 августа в городе Усолье-Сибирское Иркутской области 15-летний подросток ушёл из дома и не вернулся. Спустя некоторое время тело обнаружили в траншее, наполненной водой. Земля принадлежит частной компании, сообщили в пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Следователи выяснили, что данная организация наняла подрядчика для укладки труб. По версии следствия, организации не оградили раскопанную траншею и не установили предупреждающие знаки, что привело к гибели подростка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Сейчас следователи допрашивают представителей заказчика и подрядчика, изымают и изучают документацию, связанную с проведением работ по укладке труб.
В Иркутской области подросток утонул в траншее
Происшествия, Фото:
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