В Иркутской области подросток утонул в траншее

Её выкопали для укладки труб и никак не оградили



15 августа в городе Усолье-Сибирское Иркутской области 15-летний подросток ушёл из дома и не вернулся. Спустя некоторое время тело обнаружили в траншее, наполненной водой. Земля принадлежит частной компании, сообщили в пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



Следователи выяснили, что данная организация наняла подрядчика для укладки труб. По версии следствия, организации не оградили раскопанную траншею и не установили предупреждающие знаки, что привело к гибели подростка.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



Сейчас следователи допрашивают представителей заказчика и подрядчика, изымают и изучают документацию, связанную с проведением работ по укладке труб.





