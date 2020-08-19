Камера запечатлела ДТП с девочкой на велосипеде в Бурятии

Водитель грузовика бросился сбитой девочке на помощь
Момент ДТП с 10-летней велосипедисткой в селе Нижний Саянтуй
Тарбагатайского района Бурятии попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах, представленных УГИБДД по Бурятии, видно, как девочка и грузовик едут по просёлочной дороге. В какой-то момент она попадает под колёса «Мадзы Титан». 28-летний водитель услышал её крики и тут же бросился на помощь.
Как сообщал «Байкал-Daily», девочка с открытым переломом правой голени была госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
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