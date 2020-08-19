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Камера запечатлела ДТП с девочкой на велосипеде в Бурятии

Камера запечатлела ДТП с девочкой на велосипеде в Бурятии
Происшествия, 
Водитель грузовика бросился сбитой девочке на помощь

Момент ДТП с 10-летней велосипедисткой в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах, представленных УГИБДД по Бурятии, видно, как девочка и грузовик едут по просёлочной дороге. В какой-то момент она попадает под колёса «Мадзы Титан». 28-летний водитель услышал её крики и тут же бросился на помощь.


Как сообщал «Байкал-Daily», девочка с открытым переломом правой голени была госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
ДТП велосипеды
 
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