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В Бурятии девочка на велосипеде попала под грузовик

В Бурятии девочка на велосипеде попала под грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Девочку увезли в больницу

Накануне в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии в ДТП пострадала 10-летняя девочка на велосипеде.

- Около 15.40 часов несовершеннолетний велосипедист на улице Облепиховая совершила столкновение с автомобилем «Мазда Титан» под управлением водителя 1992 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 10-летняя девочка с открытым переломом правой голени была госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

Всего за семь месяцев текущего года на дорогах Бурятии произошло 12 ДТП, в которых пострадали юные велосипедисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в 102-м квартале в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал семилетний мальчик на велосипеде.

ДТП
 
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