Забайкалец выбросил рюкзаки с наркотиками перед полицейскими

Происшествия, Фото: из архива

Из салона авто были выброшены два рюкзака и полиэтиленовый пакет с марихуаной



В Карымском районе Забайкальского края полицейские остановили на дороге для проверки машину «Ока». Перед тем, как автомобиль остановился, из салона были выброшены два рюкзака и полиэтиленовый пакет с двумя килограммами марихуаны. Они были изъяты, а водитель и пассажир доставлены в отдел полиции.



В отношении ранее судимого 21-летнего жителя посёлка Карымское, который управлял автомобилем, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

