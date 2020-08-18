Из салона авто были выброшены два рюкзака и полиэтиленовый пакет с марихуаной
В Карымском районе Забайкальского края полицейские остановили на дороге для проверки машину «Ока». Перед тем, как автомобиль остановился, из салона были выброшены два рюкзака и полиэтиленовый пакет с двумя килограммами марихуаны. Они были изъяты, а водитель и пассажир доставлены в отдел полиции.
В отношении ранее судимого 21-летнего жителя посёлка Карымское, который управлял автомобилем, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец выбросил рюкзаки с наркотиками перед полицейскими
Происшествия, Фото:
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