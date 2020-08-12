Эксгибиционист обнажается в том числе перед обедающими на террасе кафе
Встревоженные улан-удэнцы предупреждают, что днём на набережной в центре города разгуливает эксгибиционист в медицинской маске. Сообщение об этом появилось в паблике «Аноним 03». По словам очевидца, извращенец обнажается перед гуляющими женщинами и детьми.
Кроме того, он демонстрирует свои половые органы перед людьми, обедающими на террасе кафе «Грильяж», которое также находится на набережной.
«Козлина такой», - эмоционально выругался автор поста.
В комментариях пользователи предположили, что данный человек нуждается в психиатрической помощи: «Ну проблемы с психикой у человека, вызвали бы скорую помощь, это точно их клиент», «Скорей всего больной. Здоровый разве так будет делать», «Так от больных на голову не один город не застрахован. Вызывайте полицию, они разберутся».
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что с начала лета поступало несколько сообщений от горожан об эксгибиционисте в Советском районе города.
- В настоящее время по данным фактам участковыми уполномоченными полиции проводится проверка. Ведётся розыск гражданина, - прокомментировали в министерстве внутренних дел.
Полицейские призывают людей, ставшими свидетелями подобного действа, незамедлительно сообщать об этом по телефонам 102 и 112.
Подобные действия подпадают под статью 135 Уголовного кодекса «Развратные действия».
Ранее сообщение об эксгибиционисте от горожан поступало в декабре 2019 года.
В Улан-Удэ на набережной раздевается извращенец
Происшествия, Фото:
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