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Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 4444

Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 4444
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Темпы заболеваемости COVID-19 остаются на прежнем уровне

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки коронавирус выявили ещё у 35 человек. Это сравнимо с суточными приростами предыдущих дней: накануне было +30 больных, а до этого +34, +29, +29, +24, +25, +39, +40.

Из 35 новых случаев COVID-19: восемь человек были обследованы, так как обратились к врачам с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

На 10 августа общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4444. Из них по Улан-Удэ – 2503.

83% заболевших уже выздоровели. С начала пандемии вылечились 3701 человек, в том числе накануне – 10 пациентов.

Умерли за всё время 44 человека. Две последние смерти были ровно неделю назад, 3 августа.

На сегодня проходит лечение в стационарах республики 321 больной. На амбулаторном лечении находятся ещё 378 пациентов.

Среди госпитализированных 22 ребёнка (днём ранее было 17). Состояние детей удовлетворительное.

В отделениях реанимации лежат 18 тяжёлых взрослых пациентов (столько же было накануне). Из них четыре человека – на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято 326, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 321, свободно 476 коек. Занятость коечного фонда составляет 40,6%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц составляет 901 человек, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за антиковидных нарушений на 90 суток прикрыли работу трёх точек общепита в сёлах Горячинск и Турунтаево.

Также на днях прикрыли кафе «Очаг» в Улан-Удэ, где провели нелегальный банкет с 60 гостями. В республике действует запрет на массовые мероприятия, любые банкеты недопустимы.


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