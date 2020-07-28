В Иркутске у москвича после ужина с девушкой отобрали 180 тысяч

К горлу мужчины преступники приставили нож



40-летнего москвича, приехавшего в командировку, ограбили в Иркутске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Мужчина ночью познакомился с девушкой, поужинал с ней на летней террасе ресторана. Там новая подруга познакомила мужчину со своими приятелями.



Затем компания уговорила москвича прокатиться по городу на автомобиля. Во время к его горлу приставили нож и потребовали перевести деньги на указанный банковский счёт. После перевода 180 тысяч рублей нападавшие высадили жертву.



Поиск преступников осложнялся тем, что москвич не ориентируется в городе и не мог указать на место происшествия. Однако в течение суток сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 45-летнего мужчину, ранее судимого за преступления в сфере оборота наркотиков. Его подельниками оказалась 30-летняя ангарчанка, ранее имевшая проблемы с законом за имущественные преступления, и 30-летний иркутянин.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.





