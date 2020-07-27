Заболело коронавирусом людей за сутки больше, чем выздоровело
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 27 июля в Бурятии зарегистрировано 3969 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 2235. За сутки коронавирус подтвердили ещё у 35 человек.
Из 35 новых случаев: 11 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1032 человек, все лабораторно обследованы.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3167 человек, в том числе накануне выздоровели 27 пациентов.
Умерли с начала пандемии 41 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последние два летальных исхода произошли в субботу.
На сегодня проходят лечение в стационарах 329 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 432 пациента.
Число госпитализированных детей с 15 снизилось до 14-ти. Их состояние удовлетворительное.
В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три тяжёлых пациента, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации – пять человек, двое на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в реанимации четыре пациента, из низ трое на ИВЛ.
В трёх обсерваторах находятся 52 человека.
Режим ограничительных мероприятий в Бурятии продлён до конца августа.
Число случаев коронавируса в Бурятии подошло к 4000
Происшествия, Фото:
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