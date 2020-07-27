Наезд произошёл на «зебре»
Вчера вечером в городе Гусиноозёрск подросток 2005 года рождения на мотоцикле, не имеющий права управления транспортным средством, сбил женщину-пешехода.
Наезд произошёл на улице Пушкина на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Еравнинском районе Бурятии в ДТП погиб годовалый ребёнок, сидевший у отца на руках.
В Бурятии подросток на мотоцикле сбил женщину
Происшествия, Фото:
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