В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета



Усилены ограничительные мероприятия в городе Бабушкин Кабанского района, где неделю не будут работать торговые организации, продающие непродовольственные товары. Здесь



Новой редакцией указа главы внесены изменения в порядок работы учреждений дополнительного образования. До 31 августа включительно внесён запрет на работу кружков и секций с массовым пребыванием учащихся, а также проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения. Вместе с тем, разрешена работа образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии присутствия не более трёх человек на одном занятии.



В штатный режим работы переходит Многофункциональный центр республики. Ранее он работал по предварительной записи. Гражданам всё же рекомендуется обращаться за получением государственных услуг в электронном виде. Посещение МФЦ допускается с соблюдением социального дистанцирования в 1,5 метра и в масках. Все органы исполнительной власти, такие как минсоцзащиты, ЗАГС, республиканское агентство занятости населения и их подведомственные учреждения, за исключением учреждений минкультуры, также возобновляют штатный режим оказания услуг.



Регистрация брака в ЗАГСах по-прежнему допускается с числом приглашённых не более четырёх человек.



По-прежнему сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей. В частности, приостановлена работа кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов.



Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 24 июля число случаев заражения COVID-19 в Бурятии



Усилены ограничительные мероприятия в городе Бабушкин Кабанского района, где неделю не будут работать торговые организации, продающие непродовольственные товары. Здесь вспышка коронавируса произошла после свадьбы с участием 35 приглашённых, из которых 20 человек заразились COVID-19. На сегодняшний день по городу зарегистрировано 34 больных и 112 контактных лиц.Новой редакцией указа главы внесены изменения в порядок работы учреждений дополнительного образования. До 31 августа включительно внесён запрет на работу кружков и секций с массовым пребыванием учащихся, а также проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения. Вместе с тем, разрешена работа образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии присутствия не более трёх человек на одном занятии.В штатный режим работы переходит Многофункциональный центр республики. Ранее он работал по предварительной записи. Гражданам всё же рекомендуется обращаться за получением государственных услуг в электронном виде. Посещение МФЦ допускается с соблюдением социального дистанцирования в 1,5 метра и в масках. Все органы исполнительной власти, такие как минсоцзащиты, ЗАГС, республиканское агентство занятости населения и их подведомственные учреждения, за исключением учреждений минкультуры, также возобновляют штатный режим оказания услуг.Регистрация брака в ЗАГСах по-прежнему допускается с числом приглашённых не более четырёх человек.По-прежнему сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей. В частности, приостановлена работа кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов.Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 24 июля число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 3864 (+40 за сутки)

В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до конца августа. Решение принято на республиканском оперштабе 23 июля. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии, который касается борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства республики.- Эпидемиологическая ситуация в республике остается нестабильной. Среднесуточный показатель темпов прироста за две календарные недели не снижается и составляет 1,2. Для перехода ко второму и третьему этапу снятия ограничительных мероприятий должно быть не более 1. В связи с этим, мы вносим предложение продлить ограничительные мероприятия, регламентированные указом главы, до 31 августа. Это самоизоляция для лиц, имеющих хронические заболевания, выполнение условия социального дистанцирования, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий, - сообщил на заседании штаба главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.