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В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета

В Бурятии ограничительный режим продлили до конца лета
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Эпидемиологическая ситуация в республике по-прежнему признана нестабильной

В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до конца августа. Решение принято на республиканском оперштабе 23 июля. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии, который касается борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Эпидемиологическая ситуация в республике остается нестабильной. Среднесуточный показатель темпов прироста за две календарные недели не снижается и составляет 1,2. Для перехода ко второму и третьему этапу снятия ограничительных мероприятий должно быть не более 1. В связи с этим, мы вносим предложение продлить ограничительные мероприятия, регламентированные указом главы, до 31 августа. Это самоизоляция для лиц, имеющих хронические заболевания, выполнение условия социального дистанцирования, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий, - сообщил на заседании штаба главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. 

Усилены ограничительные мероприятия в городе Бабушкин Кабанского района, где неделю не будут работать торговые организации, продающие непродовольственные товары. Здесь вспышка коронавируса произошла после свадьбы с участием 35 приглашённых, из которых 20 человек заразились COVID-19. На сегодняшний день по городу зарегистрировано 34 больных и 112 контактных лиц.

Новой редакцией указа главы внесены изменения в порядок работы учреждений дополнительного образования. До 31 августа включительно внесён запрет на работу кружков и секций с массовым пребыванием учащихся, а также проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения. Вместе с тем, разрешена работа образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии присутствия не более трёх человек на одном занятии.

В штатный режим работы переходит Многофункциональный центр республики. Ранее он работал по предварительной записи. Гражданам всё же рекомендуется обращаться за получением государственных услуг в электронном виде. Посещение МФЦ допускается с соблюдением социального дистанцирования в 1,5 метра и в масках. Все органы исполнительной власти, такие как минсоцзащиты, ЗАГС, республиканское агентство занятости населения и их подведомственные учреждения, за исключением учреждений минкультуры, также возобновляют штатный режим оказания услуг.

Регистрация брака в ЗАГСах по-прежнему допускается с числом приглашённых не более четырёх человек.

По-прежнему сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей. В частности, приостановлена работа кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 24 июля число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 3864 (+40 за сутки).

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