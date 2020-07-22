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В Иркутске поймали группу дилеров синтетики

Происшествия, 
Наркотики распространяли через закладки

В Иркутске задержали четырёх участников преступной группы по сбыту синтетических наркотиков через интернет-магазин в мессенджере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Непосредственно во время закладок задержан один из организаторов магазина, 24-летний местный житель. У него дома изъята крупная сумма денег, сотовые телефоны, большое количество сим-карт и банковские карты.

У второй участницы группы, 22-летней жительницы Ленинского района Иркутска, обнаружены полкилограмма вещества, завёрнутого в фольгу, весы, упаковочный материал.

Также задержаны администратор и фасовщик интернет-магазина. Суммарно у участников группы обнаружены и изъяты свыше 500 тысяч рублей.

На задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере».

В отношении организатора-закладчика избрана мера пресечения – заключение по стражу, его подельники взяты под домашний ареста, а также пока отпущена под подписку о невыезде.


наркотики
 
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