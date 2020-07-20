В Иркутской области трое молодых людей пытались вскрыть банкомат

Они не смогли вскрыть банкомат и скрылись до прибытия охраны



В Иркутской области задержаны подозреваемые в попытке хищения денег из офиса самообслуживания банка города Зима. Подозреваемые задержаны и доставлены в ОВД для следственных действий.



Попытка кражи была совершена 18 июня этого года в Зиме. Ночью трое человек с помощью технических средств пытались взорвать банкомат. Несмотря на тщательную подготовку к преступлению, они не смогли реализовать свой умысел и скрылись до прибытия охранной организации.



- Благодаря действиям следственно-оперативной группы и в первую очередь эксперта-криминалиста во время осмотра места происшествия удалось обнаружить и зафиксировать важные улики, позволившие сыщикам уголовного розыска выйти на след предполагаемых налётчиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Накануне они были задержаны. Подозреваемыми оказались трое местных жителей в возрасте 22-25 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение краж и незаконный оборот наркотических средств.



По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ.

