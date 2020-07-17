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В Улан-Удэ таксист из баллончика брызнул в лицо пассажиру

В Улан-Удэ таксист из баллончика брызнул в лицо пассажиру
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший ни за что пассажир получил ожоги глаз

В Улан-Удэ таксист из перцового баллончика брызнул в лицо пассажиру. Инцидент произошёл ночью 15 июля.

Улан-удэнец Александр заказал такси от улицы Революции 1905 года до 105 квартала. После долгого ожидания машина нашлась, тариф был озвучен – 215 рублей. Но когда пассажира доставили на место, ему озвучили уже другую сумму.

- Он мне говорит тариф - 285 рублей, у меня с собой было 250, я ему говорю, вы руководству позвоните, почему такой тариф, почему мне никто этого не объяснил, я два часа ждал такси, почему я должен платить? Скандала никакого не было, я не ругался, не обзывался, не дрался. Он остановился возле 105 квартала: между первым и вторым подъездом у нас есть магазин, я попросил, чтобы он возле магазина остановился, - рассказал «Байкал-Daily» мужчина.

Александр попросил водителя остановиться, чтобы разменять деньги в близлежащем к его дому магазине.

- Водительская сторона была с правой стороны, я с пассажирского переднего сиденья выходил, начал вокруг машину обходить, потому что он справа прижался. А он мне – навстречу – начал прыскать в глаза. Я даже ничего не успел сделать, абсолютно. И он раз брызнул, это ему видимо понравилось, или ещё что, и он просто остальное «высадил» – весь баллон. Когда баллон перестал прыскать, он просто уехал, - возмущается горожанин.

Он утверждает, что при этом таксист ничего не сказал – просто молча «высадил» баллон ему в лицо.

- Нет, вообще ничего, молча. Такое ощущение, что человек получал от этого удовлетворение. У него был бы пистолет, по-моему, он бы с него стрелял. Деньги он не взял, он сбежал, так сказать, с места преступления, - продолжает житель столицы Бурятии.

После инцидента мужчина совместно с женой, увидевшей всё с балкона, вызвал скорую помощь. Его увезли в республиканскую клиническую больницу.

После улан-удэнец обратился в такси с жалобой, однако никто не извинился перед ним.

- Мы туда позвонили, никаких извинений, ничего абсолютно нет. Даже разбираться никто не стал. Они нашли этого водителя, но этот водитель не берет трубки, извинений в итоге никто мне не принес. Я хочу, чтобы разбирались дальше в этом, - говорит Александр.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что утром 15 июля в отдел полиции по Октябрьскому району поступило сообщение от 31-летнего горожанина о нанесении телесного повреждения водителем такси.

- Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что в час ночи он заказал машину в службе такси. Диспетчер заранее озвучил стоимость поездки, но по прибытии на место водитель назвал стоимость, превышающую ранее озвученную. Пояснить причину повышения стоимости поездки водитель не смог, из-за чего между ними возник спор. Позднее, согласившись с названной суммой, пассажир сообщил, что у него в наличии только крупная купюра и ему необходимо зайти в магазин для размена. Когда мужчина вернулся к автомобилю, водитель такси неожиданно брызнул ему в глаза из газового баллончика и скрылся. Дойдя до дома, мужчина попросил супругу вызвать скорую помощь, - сообщили министерстве внутренних дел.

Здесь добавили, что участковый уполномоченный начал административное расследование. «По окончании лечения заявителя, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, для установления тяжести нанесенного вреда здоровью, после чего будет принято правовое решение», - заключили в министерстве.

Согласно медицинской справке (имеется в распоряжении редакции), у горожанина следующий диагноз – поверхностный химический ожог конъюнктивы роговицы обоих глаз. Ему предстоит лечение. Сейчас же житель Улан-Удэ намерен настаивать на возбуждении уголовного дела.


такси нападение
 
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