Ни пьяный водитель, ни его пассажиры не были пристёгнуты
В четверг, 16 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Около семи часов вечера на дороге в километре от села Хонхолой опрокинулся автомобиль «Хонда».
- 31-летний водитель не имеет права управления транспортным средством. Он следовал в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП сам водитель и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести.
Ни один из пострадавших не был пристёгнут ремнями безопасности, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого «пьяное» ДТП было зафиксировано 15 июля в Кяхтинском районе, где опрокинулся пожилой водитель «Тойоты Харриер».
Вчера в пригороде Улан-Удэ произошло страшное ДТП: в перевернувшейся не менее десяти раз машине погиб 16-летний подросток, ещё три человека пострадали. Момент аварии снял видеорегистратор.
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла в Заиграевском районе
Тело утонувшего выловили только в Прибайкальском районе
Водителя, допустившего смертельную аварию, госпитализировали в тяжёлом состоянии
Ни пьяный водитель, ни его пассажиры не были пристёгнуты
Диагноз подтвердили ещё у более чем 40 человек
Мужчина из шокировавшего пользователей видео проходит лечение в больнице
Бурятский омбудсмен съездила в Забайкалье, где на руднике из-за вспышки коронавируса застряли вахтовики
Акт вандализма устроили на памятнике «Чёрный тюльпан»
Туристы отправились гулять по стихийной и очень опасной тропе
Все контактные лица взяты под наблюдение
В аварии погиб подросток и пострадали ещё три человека
Водитель большегруза «Тойоту» не заметил
Застройщик «кинул» 171 дольщика
Женщина лишилась более 100 тысяч
Разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет