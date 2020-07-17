 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июля

16 Июля

Популярное

В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека

В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ни пьяный водитель, ни его пассажиры не были пристёгнуты

В четверг, 16 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Около семи часов вечера на дороге в километре от села Хонхолой опрокинулся автомобиль «Хонда».

- 31-летний водитель не имеет права управления транспортным средством. Он следовал в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП сам водитель и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Ни один из пострадавших не был пристёгнут ремнями безопасности, уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого «пьяное» ДТП было зафиксировано 15 июля в Кяхтинском районе, где опрокинулся пожилой водитель «Тойоты Харриер».

Вчера в пригороде Улан-Удэ произошло страшное ДТП: в перевернувшейся не менее десяти раз машине погиб 16-летний подросток, ещё три человека пострадали. Момент аварии снял видеорегистратор.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина утонул на глазах отца и друзей
В Улан-Удэ мужчина утонул на глазах отца и друзей
Происшествия, 17.07.2020
Тело утонувшего выловили только в Прибайкальском районе
В Улан-Удэ в страшной аварии на Верхней Берёзовке пассажиры не были пристёгнуты
В Улан-Удэ в страшной аварии на Верхней Берёзовке пассажиры не были пристёгнуты
Происшествия, 17.07.2020
Водителя, допустившего смертельную аварию, госпитализировали в тяжёлом состоянии
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, 17.07.2020
Ни пьяный водитель, ни его пассажиры не были пристёгнуты
Бурятия перешагнула отметку в 3600 случаев коронавируса
Бурятия перешагнула отметку в 3600 случаев коронавируса
Происшествия, 17.07.2020
Диагноз подтвердили ещё у более чем 40 человек
В Бурятии рассказали о состоянии мужчины, пришедшего в кафе с ножом в спине
В Бурятии рассказали о состоянии мужчины, пришедшего в кафе с ножом в спине
Происшествия, 17.07.2020
Мужчина из шокировавшего пользователей видео проходит лечение в больнице
Глава Бурятии поручил забрать вахтовиков из Забайкалья
Глава Бурятии поручил забрать вахтовиков из Забайкалья
Происшествия, 17.07.2020
Бурятский омбудсмен съездила в Забайкалье, где на руднике из-за вспышки коронавируса застряли вахтовики
В Улан-Удэ захоронят осквернённые фотографии
В Улан-Удэ захоронят осквернённые фотографии
Происшествия, 17.07.2020
Акт вандализма устроили на памятнике «Чёрный тюльпан»
На Байкале спасли мокрых и замёрзших туристов из Москвы
На Байкале спасли мокрых и замёрзших туристов из Москвы
Происшествия, 17.07.2020
Туристы отправились гулять по стихийной и очень опасной тропе
Врач детской больницы в Улан-Удэ заразился коронавирусом
Врач детской больницы в Улан-Удэ заразился коронавирусом
Происшествия, 16.07.2020
Все контактные лица взяты под наблюдение
На видео сняли страшное ДТП с погибшим подростком в Улан-Удэ
На видео сняли страшное ДТП с погибшим подростком в Улан-Удэ
Происшествия, 16.07.2020
В аварии погиб подросток и пострадали ещё три человека
В Улан-Удэ большегруз едва не раздавил легковушку
В Улан-Удэ большегруз едва не раздавил легковушку
Происшествия, 16.07.2020
Водитель большегруза «Тойоту» не заметил
Житель Бурятии пришёл на вокзал c ружьём и патронами
Житель Бурятии пришёл на вокзал c ружьём и патронами
Происшествия, 16.07.2020
Разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^