Пожилой водитель получил травмы
Накануне, 15 июля в 12 часов дня в Кяхтинском районе Бурятии попал в аварию пьяный водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
71-летний водитель автомобиля «Тойота Харриер», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Кяхта», в 10 километрах от села Калинишна не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,34 мг/л.
Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад ранним утром на Селенгинском мосту ДТП устроила пьяная компания. Их автомобиль проткнул отбойник, а авария вызвала гигантскую пробку в утренний час. Затор растянулся с моста до самого Истока. Виновники аварии оказались пьяны.
В Бурятии опрокинулся пьяный 71-летний водитель
Происшествия, Фото:
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