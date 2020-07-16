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В Иркутской области вышла из берегов река Китой

Происшествия, 
Группы спасателей направлены в Нижнеудинский и Усольский районы

На утро 16 июля на реке Китой вблизи Раздолья Усольского района Иркутской области уровень воды составляет 290 см при критической отметке 280 см. В посёлке Раздолье в зону подтопления попали пониженные участки дорог по улицам Трактовая и Рабочая, а также 17 огородов. В случае необходимости будет проведена эвакуация в пункты временного размещения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Оперативные группы спасателей направлены в районы, где, по прогнозу синоптиков, ожидается подъем воды в реках. Также в город Нижнеудинск и село Порог Нижнеудинского района направлены 30 человек личного состава специализированной пожарно-спасательной службы МЧС России с четырьмя единицами техники, двумя плавсредствами и беспилотником. В посёлке Раздолье на дежурстве находится группа спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области с плавсредством.

16 июля на реке Уда наблюдается повышение уровня воды без достижения критических отметок. На малых реках южного Прибайкалья при выпадении очень сильных дождей ожидается повышение уровней воды на 50-150 см, на остальных левобережных притоках реки Ангара ожидается повышение уровней воды на 25-100 см.

- Паводковая обстановка находится на контроле Главного управления. Мониторинг уровня рек в паводкоопасных районах организован в двухчасовом режиме. Пожарно-спасательные гарнизоны, Главное управление МЧС, Байкальский поисково-спасательный отряд и пожарно-спасательная служба Иркутской области переведены в режим повышенной готовности, - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Андрей Рябоволов.


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