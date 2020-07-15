В Улан-Удэ в ДТП автомобиль встал на бок













В УГИБДД уточнили, что авария обошлась без пострадавших. Оба водителя были трезвые.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария перекрыла полосу движения и



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария перекрыла полосу движения и привела к рекордной пробке, растянувшейся от самого Истока . Люди стояли в заторе чуть ли не по два часа.

- В 21.45 часов на улице Забайкальская столкнулись «Тойота Камри» под управлением женщины 1979 г.р. и «Тойота Премио» под управлением водителя 1989 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Фотографии и видео с места появились в группе ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ. На них видно, насколько сильный ущерб получила одна из машин. В результате столкновения легковушка опрокинулась и встала на бок, она сильно помята.