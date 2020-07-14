Бурятский омбудсмен озаботилась делом о насилии над подростком в полиции

Юлия Жамбалова готова помочь молодому человеку с судебным иском
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взялась за помощь по делу о насилии над 17-летним подростком в отделе полиции №2.
- Глубокий общественный резонанс вызвали распространенные в средствах массовой информации сведения о применении сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ в отношении 17-летнего подростка недозволенных методов дознания, в том числе насильственных действий сексуального характера. По данному факту уполномоченный по правам человека в Бурятии направил запрос в Следственное управление Следственного комитета России по республике о предоставлении возможной информации с учетом тайны следствия, - сообщили в аппарате Юлии Жамбаловой.
Внимание уполномоченного привлечено в большей степени необходимостью защиты прав потерпевшего. «В том числе в целях реализации потенциального права потерпевшего на подачу гражданского иска», - уточнили в аппарате бурятского омбудсмена.
Как сообщал «Байкал-Daily», самое громкое дело последнего времени произошло в начале июля. 17-летний молодой человек заявил о том, что над ним совершили сексуальное насилие прямо в отделе полиции №2. Молодой человек попал в больницу. Сестра пострадавшего рассказывала, со слов подростка, о неком постороннем предмете, которым его пытали. Юноша считает, что это была бутылка. Также, по словам подростка, весь процесс пыток сотрудники снимали на видео. Сестра парня рассказала, что за отказ от дела им предлагали уже миллион рублей, но они намерены идти до конца.
Изначально следствие не комментировало, по какой именно статье было возбуждено уголовное дело. Вскоре правозащитники сообщили, что речь идёт о статье «Насильственные действия сексуального характера». Эта информация прошла и в СМИ, официальных опровержений от правоохранительных органов в те дни не было.
В конце прошлой недели СУ СКР по Бурятии выпустило пресс-релиз, в котором было указано, что полицейские обвиняются по статье «Превышение должностных полномочий». В Следственном управлении заверили, что делом занимаются наиболее опытные следователи. Прилетели в Улан-Удэ из Москвы также сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.
В самом МВД по Бурятии ранее официально комментировали так: «Подросток был задержан и доставлен в отдел полиции. Поскольку его причастность к противоправным деяниям не установлена, он был отпущен и самостоятельно покинул отдел полиции».
Обвиняемые полицейские на период следствия заключены под стражу.
Бурятский омбудсмен озаботилась делом о насилии над подростком в полиции
Происшествия, Фото:
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