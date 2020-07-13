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В Иркутской области задержали фуру с 25 тоннами нелегального спирта

Происшествия, 
Полицейские перекрыли канал поставки этилового спирта

В Иркутской области полицейские выявили и пресекли крупный канал поставки нелегального спирта в регион. Операция прошла накануне в городе Вихорёвка Братского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские и бойцы СОБР задержали 10 мужчин, которые выгружали из фуры картонные коробки. В них находились пятилитровые ёмкости со спиртосодержащей жидкостью, маркированной этикетками «этиловый спирт». Образцы жидкости направлены в лабораторию на исследование.

Всего из незаконного оборота изъято более пяти тысяч бутылок общим объёмом свыше 25 тонн.

Также полицейские установили и грузополучателя. Им оказался местный житель, причастный к незаконному обороту спирта. В его действиях усматриваются признаки состава преступления по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершённые в особо крупном размере».
алкоголь контрафактная продукция
 
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