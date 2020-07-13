В сёлах Бурятии после сильного ливня случился потоп

В Бурятии после сильного ливня, прошедшего в минувшую субботу, в селе Тарбагатай оказались затоплены подполья пять домов, 30 приусадебных участков с огородами и надворными постройками, а также колодец теплотрассы.
Администрация Тарбагатайского района организовала работа по откачке воды из подвалов домов. С приусадебных участков воду откачивать не потребовалось – она впиталась в почву, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Также сильный ливень прошёл в другом селе Тарбагатайского района – Десятниково. Как сообщал «Байкал-Daily», здесь занесло илом участок федеральной дороги, подтопило надворные постройки, вода зашла в огороды.
В паблике ves_ulan_ude_ накануне была опубликована видеозапись ливня в селе Десятниково. Подписчик делился: «Заборы плывут. Картошку смыло».
Похожая ситуация сложилась в посёлке Онохой Заиграевского района. Там после дождя оказались подтоплены огороды и дворы трёх домовладений, затоплен проезд технологической дороги.
- Администрацией посёлка были оперативно приняты меры по устранению последствий ливня: работа по откачке воды из дворов частных домовладений началась до окончания выпадения осадков, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.