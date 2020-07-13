Вахтовики из Бурятии попали в сложную ситуацию из-за СОVID-19 в Забайкалье

Вопросом занялась уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова



Вахтовики из Бурятии застряли в Тунгокоченском районе Забайкальского края из-за выявленного случая коронавируса. По их словам, они были лишены свободного доступа в интернет, сообщила вчера пресс-секретарь администрации Тункинского района Бурятии Дора Хамаганова.



- Поступил тревожный сигнал от родственников одного из жителей Хойто-гола о том, что в Тунгокоченском районе Забайкальского края, на одном из золотодобывающих предприятий оказались запертыми и лишёнными свободного доступа в интернет 46 вахтовиков, предположительно, из Тункинского района, других районов республики, из Улан-Удэ. По жалобам вахтовиков, мужчин также держат практически на полуголодном пайке, - поделилась Дора Хамаганова в Facebook.



Со слов вахтовиков, начальника их участка с положительным тестом на СОVID-19 увезли в больницу в Нерчинск. Люди бьют тревогу, рассказывая, что у других рабочих не брали анализы, в то время как у многих была высокая температура и жалобы на потерю вкуса и обоняния.



По словам Доры Хамагановой, на «горячей линии» минздрава Забайкальского края не было дано чёткого ответа. Лишь после обзвона ряда ответственных лиц было сказано, что «сигналы о возможном контактировании вахтовиков из Бурятии с заболевшим начальником участка поступали, меры должны были принять».



Администрация Тункинского района обратилась к родственникам вахтовиков, попросив сообщить мобильные номера и данные мужей, братьев, сыновей.



Сегодня выяснилось, что вопросом занялась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



- По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова я уже отправила запрос в прокуратуру Забайкальского края, связалась с главным врачом управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланой Лапа. Главный врач сообщила, что в связи с отсутствием расходных материалов/пробирок, процесс взятия анализов немного запоздал, но в предстоящие вторник и пятницу анализы на COVID-19 будут взяты. Их результаты будут своевременно сообщены вахтовикам. Эпидемиологи Забкрая в курсе ситуации. Начальник шахты, заболевший первым, находится на стационарном лечении. Круг контактных лиц устанавливается. Некоторые из вахтовиков с заболевшим не контактировали. Моральная атмосфера несколько усложнилась, потому что вахтовикам предписано не выходить на улицу, находиться только в своих комнатах. Но таков порядок, и его нарушать нельзя, надо немного потерпеть, - пояснила Юлия Жамбалова.



По её словам, представитель собственника рудника обещал взять на контроль все озвученные претензии.



- Питанием рабочие обеспечиваются по утверждённым нормам. Дирекция рудника разрывать трудовые отношения с рабочими из Бурятии не намерена. Наоборот, стоит задача расширить производство, набрать больше персонала. А рабочие из Бурятии хоть и отличаются немного «взрывным» темпераментом, но, почти всегда работают добросовестно, отличаются надёжностью. Директор рудника также подчеркнул - руководство планирует, после того, как ребята пройдут карантин, продолжить работу в заданном графике. Данное происшествие на контроле у главы Бурятии. В ближайшие дни я сама выеду туда, на рудник «Дарасунский», сама лично ознакомлюсь с условиями трудовой деятельности, проживания, питания наших земляков, - передаёт слова Юлии Жамбаловой пресс-секретарь администрации Тункинского района.

