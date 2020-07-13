Мужчина совершил убийство в состоянии аффекта
Жителя Бичурского района Бурятии осудили за убийство сожителя своей сестры. Мужчина не получил ни реального, ни условного лишения свободы, а отделался двумя годами ограничения свободы.
Всё потому, что суд вынес решение по достаточно редкой статье «Убийство, совершённое в состоянии аффекта».
- Мужчина совершил убийство сожителя своей сестры в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением последнего, - пояснили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Также мужчина был признан виновным в повторной пьяной езде, за что получил штраф в 50 тысяч и лишение водительских прав на два года.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года жительница Прибайкальского района, мать пяти детей, была признана виновной в убийстве в состоянии аффекта своего супруга. Муж несколько лет избивал женщину и злоупотреблял спиртным.
Житель Бурятии совершил убийство и получил мягкое наказание
Происшествия, Фото:
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