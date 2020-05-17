В Бурятии мать пяти детей зарезала мужа-тирана

Суд не стал отправлять женщину за решётку



Жительница Прибайкальского района Бурятии убила супруга – домашнего тирана и получила за это исправительные работы.



Как сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда, в ходе ссоры женщина нанесла кухонным ножом два удара в область грудной клетки своего мужа. Спустя 10 дней он от полученных телесных повреждений скончался в стационаре районной больницы.



В ходе следствия было установлено, что погибший систематически на протяжении нескольких лет избивал супругу, злоупотреблял спиртным, не работал. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в результате длительной психотравмирующей ситуации в момент преступления обвиняемая находилась в состоянии аффекта, вызванного насилием со стороны погибшего.



Действия подсудимой суд квалифицировал по ч. 1 ст. 107 УК РФ как убийство, совершённое в состоянии аффекта.

Уголовным законодательством данный вид преступления отнесен к категории преступлений небольшой тяжести.



Суд, учитывая данные о личности подсудимой, назначил ей наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.



Вместе с тем в Прибайкальском райсуде подчеркнули, что «из-за нежелания взрослых идти на компромиссы в отношениях» пятеро несовершеннолетних детей лишились отца.



