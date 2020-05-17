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В Бурятии мать пяти детей зарезала мужа-тирана

В Бурятии мать пяти детей зарезала мужа-тирана
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд не стал отправлять женщину за решётку

Жительница Прибайкальского района Бурятии убила супруга – домашнего тирана и получила за это исправительные работы.

Как сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда, в ходе ссоры женщина нанесла кухонным ножом два удара в область грудной клетки своего мужа. Спустя 10 дней он от полученных телесных повреждений скончался в стационаре районной больницы.

В ходе следствия было установлено, что погибший систематически на протяжении нескольких лет избивал супругу, злоупотреблял спиртным, не работал. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в результате длительной психотравмирующей ситуации в момент преступления обвиняемая находилась в состоянии аффекта, вызванного насилием со стороны погибшего.

Действия подсудимой суд квалифицировал по ч. 1 ст. 107 УК РФ как убийство, совершённое в состоянии аффекта.
Уголовным законодательством данный вид преступления отнесен к категории преступлений небольшой тяжести.

Суд, учитывая данные о личности подсудимой, назначил ей наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Вместе с тем в Прибайкальском райсуде подчеркнули, что «из-за нежелания взрослых идти на компромиссы в отношениях» пятеро несовершеннолетних детей лишились отца.

убийство
 
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