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Забайкальца осудили за китайские средства для похудения

Забайкальца осудили за китайские средства для похудения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он купил капсулы в аптеке в Маньчжурии

Забайкальский районный суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в контрабанде запрещённых веществ.

В октябре 2019 года в городе Маньчжурия мужчина приобрёл в аптеке средства для коррекции веса, содержащие сильнодействующее запрещённое вещество.

Зная, что ввоз в Россию сильнодействующих веществ запрещён, мужчина спрятал 81 капсулу в своей сумке.

При прохождении таможенного контроля он на вопрос сотрудника таможни о наличии запрещённых препаратов ответил отрицательно, однако вёл себя неадекватно. В ходе досмотра препараты были изъяты.

Как на стадии следствия, так и в судебном заседании обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.


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