Он купил капсулы в аптеке в Маньчжурии
Забайкальский районный суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в контрабанде запрещённых веществ.
В октябре 2019 года в городе Маньчжурия мужчина приобрёл в аптеке средства для коррекции веса, содержащие сильнодействующее запрещённое вещество.
Зная, что ввоз в Россию сильнодействующих веществ запрещён, мужчина спрятал 81 капсулу в своей сумке.
При прохождении таможенного контроля он на вопрос сотрудника таможни о наличии запрещённых препаратов ответил отрицательно, однако вёл себя неадекватно. В ходе досмотра препараты были изъяты.
Как на стадии следствия, так и в судебном заседании обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
Забайкальца осудили за китайские средства для похудения
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он купил капсулы в аптеке в Маньчжурии
Строители участка ВСЖД незаконно добывали щебень
Лечатся от коронавируса в настоящее время почти 900 больных
Скончались две пожилые женщины
Ливень обрушился на село Десятниково
Прокуратура озвучила данные о преступности в Бурятии за первое полугодие
В суд ушло уголовное дело о хищении пшеницы и ячменя
Пожар в иркутской 20-этажке произошёл там, где устраивали вечеринки с шашлыками
Пожарные не допустили распространение огня на соседние постройки
Авария произошла из-за несоблюдения дистанции
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
На Малом Море озера Байкал прошёл межведомственный рейд
Хозяин горящей квартиры был пьян
Мужчина был в состоянии наркотического опьянения
Огонь уже прошёл более тысячи га