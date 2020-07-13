Забайкальца осудили за китайские средства для похудения

Он купил капсулы в аптеке в Маньчжурии



Забайкальский районный суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в контрабанде запрещённых веществ.



В октябре 2019 года в городе Маньчжурия мужчина приобрёл в аптеке средства для коррекции веса, содержащие сильнодействующее запрещённое вещество.



Зная, что ввоз в Россию сильнодействующих веществ запрещён, мужчина спрятал 81 капсулу в своей сумке.



При прохождении таможенного контроля он на вопрос сотрудника таможни о наличии запрещённых препаратов ответил отрицательно, однако вёл себя неадекватно. В ходе досмотра препараты были изъяты.



Как на стадии следствия, так и в судебном заседании обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.





