В Иркутске полыхал верхний этаж высотки. Видео









Никто из жильцов не пострадал. Жители 18 квартир самостоятельно вышли из дома.



Причину возгорания устанавливают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.



Известно, что квартира, где произошёл пожар, сдаётся посуточно.



- Соседи не раз жаловались на шум из данной квартиры. Сотрудники комитета по управлению Октябрьским округом администрации города, управляющей компании и правоохранительных органов неоднократно проверяли данное жилое помещение. В ближайшее время будет определена степень ответственности собственника жилья за возникшее ЧП, – пояснил заместитель мэра Иркутска Владимир Преловский.



Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников написал на своей странице, что на мансарде находилось деревянное строение, которое и стало причиной пожара. «Выезжал на место ЧП. Квартира сдавалась в аренду, люди на мансарде самостоятельно возвели деревянное строение, где и произошло возгорание. Огонь распространился на кровлю и фасады здания», — говорится в сообщении.



В сюжете «России-24» жильцы дома рассказали, кто квартиру арендовали для закрытых вечеринок. Здесь были постоянные ночные посиделки с алкоголем. На мансарде часто жарили шашлыки. Соседи боролись с происходящем почти 1,5 года. Не раз вызывали участкового.



Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил разобраться, какие меры реагирования принимали компетентные специалисты по жалобам жителей.









В воскресенье, 12 июля, в Иркутске на улице Маршала Жукова тушили пожар в элитном жилом комплексе «Сантоки», высота которого 20 этажей. Вспыхнула мансарда на 17-м этаже. Сообщение поступило пожарным в половину десятого утра.- На место пожара прибыли 15 единиц техники, в том числе предназначенной для тушения пожаров в многоэтажных домах, и 47 пожарных и спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Телеканал «Россия 24» уточняет, что пожарным не хватило 50-метровой стрелы, чтобы подняться к очагу возгорания. Чуть позже пожарные рукава всё-таки доставили на крышу. А спустя час возгорание удалось ликвидировать. Его площадь составила 100 квадратных метров.