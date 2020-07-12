В Иркутской области из дымовой ловушки спасли 10 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Хозяин горящей квартиры был пьян



10 июля в многоквартирном доме в городе Усолье-Сибирское на пожаре спасли 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже панельного пятиэтажного дома на улице Стопани поступило днём. К месту были направлены три автоцистерны и автолестница двух пожарно-спасательных частей.



В результате возгорания в квартире произошло сильное задымление подъезда. До прибытия пожарных из дома успели выйти восемь жильцов, остальные люди оказались в дымовой ловушке и самостоятельно покинуть квартиры уже не смогли.



Пожарные с помощью специальных устройств спасли девять взрослых и ребёнка. Пострадавших нет.



Хозяин находился на месте пожара в состоянии алкогольного опьянения. В квартире горел диван. Пожарные в считанные минуты потушили огонь.



Дознаватели МЧС подтвердили, что диван мог загореться из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Только благодаря бдительности соседей пожарные смогли своевременно эвакуировать жильцов.



Пожарные напомнили об особенностях эвакуации из многоэтажного дома:



«В случае пожара на первых этажах весь дым скапливается на верхних этажах. Так как окна в подъездах в основном пластиковые и не открывающиеся, дым проникает в квартиры! Дым очень токсичен, поэтому нахождение в нём более одной минуты может привести к смерти человека! Снизить вдыхаемое количество отравляющих веществ при задымлении поможет мокрая ткань, через которую можно дышать при несильном задымлении. Сообщите о своём местонахождении криками, привлеките внимание спасателей любым способом!»

