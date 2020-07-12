Хозяин горящей квартиры был пьян
10 июля в многоквартирном доме в городе Усолье-Сибирское на пожаре спасли 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже панельного пятиэтажного дома на улице Стопани поступило днём. К месту были направлены три автоцистерны и автолестница двух пожарно-спасательных частей.
В результате возгорания в квартире произошло сильное задымление подъезда. До прибытия пожарных из дома успели выйти восемь жильцов, остальные люди оказались в дымовой ловушке и самостоятельно покинуть квартиры уже не смогли.
Пожарные с помощью специальных устройств спасли девять взрослых и ребёнка. Пострадавших нет.
Хозяин находился на месте пожара в состоянии алкогольного опьянения. В квартире горел диван. Пожарные в считанные минуты потушили огонь.
Дознаватели МЧС подтвердили, что диван мог загореться из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Только благодаря бдительности соседей пожарные смогли своевременно эвакуировать жильцов.
Пожарные напомнили об особенностях эвакуации из многоэтажного дома:
«В случае пожара на первых этажах весь дым скапливается на верхних этажах. Так как окна в подъездах в основном пластиковые и не открывающиеся, дым проникает в квартиры! Дым очень токсичен, поэтому нахождение в нём более одной минуты может привести к смерти человека! Снизить вдыхаемое количество отравляющих веществ при задымлении поможет мокрая ткань, через которую можно дышать при несильном задымлении. Сообщите о своём местонахождении криками, привлеките внимание спасателей любым способом!»
В Иркутской области из дымовой ловушки спасли 10 человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парень смог украсть сразу пять вещей
Полиция вернула имущество владельцу
Свет во время ливня пропадал в самых разных частях города
Круг контактных лиц составляет 900 человек
Происшествия, 11.07.2020
19-летний молодой человек ранее судим
Происшествия, 11.07.2020
Ущерб составил 31 тысячу рублей
Владелец выкатил машину из ограды, предотвратив переход огня на строения
Вертолёт МЧС со спасателями вылетел в горы Восточного Саяна
Мужчина забыл в банковской ячейке часть наследственных денег
В некоторых случаях медведи не проявляют агрессию, но бывают исключения. ВИДЕО
Суд вынес приговор участковому лесничему-взяточнику
Погибший пассажир катался по городу, высунувшись из салона
Мужчина обокрал дом, чтобы купить себе алкоголь
Она получила около 390 тысяч от предпринимателя
Пожарным было сложно подъехать к горящему авто из-за песка