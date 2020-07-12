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В Иркутской области из дымовой ловушки спасли 10 человек

В Иркутской области из дымовой ловушки спасли 10 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Хозяин горящей квартиры был пьян

10 июля в многоквартирном доме в городе Усолье-Сибирское на пожаре спасли 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже панельного пятиэтажного дома на улице Стопани поступило днём. К месту были направлены три автоцистерны и автолестница двух пожарно-спасательных частей.

В результате возгорания в квартире произошло сильное задымление подъезда. До прибытия пожарных из дома успели выйти восемь жильцов, остальные люди оказались в дымовой ловушке и самостоятельно покинуть квартиры уже не смогли.

Пожарные с помощью специальных устройств спасли девять взрослых и ребёнка. Пострадавших нет.

Хозяин находился на месте пожара в состоянии алкогольного опьянения. В квартире горел диван. Пожарные в считанные минуты потушили огонь.

Дознаватели МЧС подтвердили, что диван мог загореться из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Только благодаря бдительности соседей пожарные смогли своевременно эвакуировать жильцов.

Пожарные напомнили об особенностях эвакуации из многоэтажного дома:

«В случае пожара на первых этажах весь дым скапливается на верхних этажах. Так как окна в подъездах в основном пластиковые и не открывающиеся, дым проникает в квартиры! Дым очень токсичен, поэтому нахождение в нём более одной минуты может привести к смерти человека! Снизить вдыхаемое количество отравляющих веществ при задымлении поможет мокрая ткань, через которую можно дышать при несильном задымлении. Сообщите о своём местонахождении криками, привлеките внимание спасателей любым способом!»
пожар
 
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