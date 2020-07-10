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В Улан-Удэ четверо детей пострадали на пожаре

В Улан-Удэ четверо детей пострадали на пожаре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По предварительным данным, один из пострадавших детей находится в реанимации

Сегодня на пожаре в Улан-Удэ пострадали четверо детей. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар произошёл на станции Дивизионная. Сообщение о возгорании пожарным поступило в 8.59 часов утра.

Подробности произошедшего в Главном управлении МЧС озвучат чуть позже.

РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает, что возгорание произошло в деревянном двухквартирном жилом доме.

- Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного ребёнка медики оценивают как удовлетворительное, двое детей получили ожоги различной степени тяжести, ещё один - в реанимации, - сообщает РЕН ТВ.

Причины происшествия устанавливаются.


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