В Улан-Удэ четверо детей пострадали на пожаре

По предварительным данным, один из пострадавших детей находится в реанимации



Сегодня на пожаре в Улан-Удэ пострадали четверо детей. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Пожар произошёл на станции Дивизионная. Сообщение о возгорании пожарным поступило в 8.59 часов утра.



Подробности произошедшего в Главном управлении МЧС озвучат чуть позже.



РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает, что возгорание произошло в деревянном двухквартирном жилом доме.



- Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного ребёнка медики оценивают как удовлетворительное, двое детей получили ожоги различной степени тяжести, ещё один - в реанимации, - сообщает РЕН ТВ.



Причины происшествия устанавливаются.





