По предварительным данным, один из пострадавших детей находится в реанимации
Сегодня на пожаре в Улан-Удэ пострадали четверо детей. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Пожар произошёл на станции Дивизионная. Сообщение о возгорании пожарным поступило в 8.59 часов утра.
Подробности произошедшего в Главном управлении МЧС озвучат чуть позже.
РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает, что возгорание произошло в деревянном двухквартирном жилом доме.
- Пострадавшие госпитализированы. Состояние одного ребёнка медики оценивают как удовлетворительное, двое детей получили ожоги различной степени тяжести, ещё один - в реанимации, - сообщает РЕН ТВ.
Причины происшествия устанавливаются.
В Улан-Удэ четверо детей пострадали на пожаре
Происшествия, Фото:
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