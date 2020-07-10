Трёх детей из огня вынесли военные
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на станции Дивизионная в Улан-Удэ произошёл пожар, на котором пострадали четверо детей.
Как выяснилось, трёх из четырёх детей спасли военные, ещё одного – пожарные. Подробности сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар произошёл в пятиквартирном доме. Рядом проходила погрузка военной техники, где работали военнослужащие воинской части 01229 75-й бригады связи 36 армии. Они первыми заметили возгорание. Майор Денис Надькин вместе с 11 подчинёнными бросился на помощь.
Навстречу им бежала женщина, просившая спасти детей из горящей квартиры.
Военные вынесли из огня трёх детей. К четвёртому они не смогли добраться из-за разгоревшегося пламени и сильного задымления. Малышку из огня вынесли приехавшие пожарные. Этот ребёнок находится в реанимации.
Все четверо детей госпитализированы.
Раскрыты подробности пожара с четырьмя пострадавшими детьми в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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