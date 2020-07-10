Предварительный ущерб оценивается в 200 тысяч рублей
В Краснокаменском районе Забайкальского края полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 27-летнего мужчину.
Установлено, что житель Краснокаменска размещал в мессенджерах и социальных сетях объявления о продаже различных товаров от строительных материалов до клубники, бассейнов, животных, а также о сдаче в аренду квартир, подтверждая свои объявления фотографиями. У потенциальных покупателей подозреваемый просил предоплату или стопроцентную оплату за товар путем переводов на банковские карты.
В настоящее время установлена его причастность к 17 фактам мошенничества, совершённых в отношении жителей городов Краснокаменск, Борзя и посёлка Забайкальск. Предварительный ущерб, причинённый потерпевшим, составляет около 200 тысяч рублей.
Мужчина использовал методы конспирации, меняя номера телефонов, личные фотографии в мессенджерах и соцсетях, использовал сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, а также банковские счета и карты, открытые на жителей других регионов.
- В отношении ранее судимого местного жителя возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Он помещен в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец продавал несуществующую клубнику, бассейны и животных
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