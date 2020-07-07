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В Чите врача задержали за взятку

Происшествия, 
Врач за деньги обещал сделать больничный

В Чите полицейские задержали врача, который за выдачу листа нетрудоспособности получил от пациента свыше 11 тысяч рублей.

В служебном кабинете 60-летнего мужчины проведены обыски. Изъята медицинская документация.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за заведомо незаконные действия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от трёх до восьми лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

- В настоящее время полицейские и следователи проводят оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, а также выявление других аналогичных фактов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


фото - УМВД по Забайкальскому краю

врачи взятка
 
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