В Чите врача задержали за взятку

Врач за деньги обещал сделать больничный









фото - УМВД по Забайкальскому краю

В Чите полицейские задержали врача, который за выдачу листа нетрудоспособности получил от пациента свыше 11 тысяч рублей.В служебном кабинете 60-летнего мужчины проведены обыски. Изъята медицинская документация.Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за заведомо незаконные действия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от трёх до восьми лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.- В настоящее время полицейские и следователи проводят оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, а также выявление других аналогичных фактов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.