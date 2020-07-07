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В Забайкалье в тайниках вагонов нашли большую партию айкосов

В Забайкалье в тайниках вагонов нашли большую партию айкосов
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Всего было изъято 180 блоков табачных изделий

При осмотре грузовых поездов в международном железнодорожном пункте пропуска Забайкальск сотрудники Читинской таможни обнаружили 184 блока нагреваемых табачных палочек (стиков). Табачные изделия были спрятаны в конструктивных полостях вагонов, которые следовали в Китай.

100 блоков было обнаружено в конструктивной полости вагона с углём, а 84 блока, упакованных в полиэтиленовые пакеты и обмотанные скотчем, обнаружены в полостях вагона с пиломатериалами.

На блоках надписи «HEETS», «Использовать только с электрической системой нагревания табака «IQOS» и др.

Обнаруженный товар будет направлен на экспертизу, проводится расследование, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

За 1 полугодие 2020 года Читинской таможней возбуждено четыре дела об административных правонарушениях за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза табачных изделий.


Таможня контрабанда
 
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