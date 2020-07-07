В Забайкалье в тайниках вагонов нашли большую партию айкосов

Происшествия, Фото: Читинская таможня

Всего было изъято 180 блоков табачных изделий



При осмотре грузовых поездов в международном железнодорожном пункте пропуска Забайкальск сотрудники Читинской таможни обнаружили 184 блока нагреваемых табачных палочек (стиков). Табачные изделия были спрятаны в конструктивных полостях вагонов, которые следовали в Китай.



100 блоков было обнаружено в конструктивной полости вагона с углём, а 84 блока, упакованных в полиэтиленовые пакеты и обмотанные скотчем, обнаружены в полостях вагона с пиломатериалами.



На блоках надписи «HEETS», «Использовать только с электрической системой нагревания табака «IQOS» и др.



Обнаруженный товар будет направлен на экспертизу, проводится расследование, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



За 1 полугодие 2020 года Читинской таможней возбуждено четыре дела об административных правонарушениях за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза табачных изделий.





