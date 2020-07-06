Землетрясение из Бурятии могли ощутить жители более 100 населённых пунктов
Вечером в понедельник многие улан-удэнцы почувствовали ощутимые подземные толчки. Об этом сообщают жители различных микрорайонов – от 100-х кварталов до центрального Виадука.
Также о том, что почувствовали землетрясение, сообщают и иркутяне. Пользователи пишут, что дома тряслась посуда, а также вещи.
Землетрясение произошло в акватории озера Байкал, на границе Иркутской области и Кабанского района Бурятии. Его магнитуда составила 4,7 балла.
- Эпицентр находился в 25 км северо-восточнее села Выдрино. Толчки ощущались незначительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, землетрясение могли ощутить жители более ста населённых пунктов в Бурятии и Иркутской области. Наибольшая интенсивность толчков зафиксирована на железнодорожной станции Мыс Толстый и в Выдрино. Чуть слабее землетрясение почувствовали в Листвянке, Байкальске, Утулике, Танхое, Слюдянке, Култуке, Иркутске, Клюевке и других населённых пунктах.
Справка:
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
Жители Бурятии почувствовали землетрясение
Происшествия, Фото:
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