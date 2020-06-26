В Бурятии убитых медведей растягивают верёвками и режут на трофеи

В Бурятии набирает обороты скандал с расстрелом медведей на севере республики. По информации «Байкал-Daily», происходящим заинтересовались крупные федеральные СМИ.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Сети появилось видео, автор которого утверждает, что оно снято в начале июня на севере Бурятии. На видео попал расстрел медведей.
Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку публикаций об отстреле медведей. Выяснилось, что Бурприроднадзор дал разрешение на отстрел пяти медведей в этой местности. Информация с видео направили в полицию и Северобайкальскую межрайонную прокуратуру для проверки.
История получила продолжение. Вчера в паблике buryatia_online опубликовали фотографии туш убитых животных. Есть и видео, где мужчина стреляет по медведям, а неизвестные за кадром смеются и шутят по поводу расправы.
В Instagram размещено и открытое письмо работников артели к главе Бурятии Алексею Цыденову и прокурору республики Галине Ковалёвой.
- На нашем рабочем участке все пищевые отходы по приказу руководства вывозятся и складируются тут же, недалеко от рабочего посёлка! Хотя мы не раз предупреждали, что пищевые отходы могут привлечь диких животных. Так и случилось. Сюда стали приходит медведи. Они были не агрессивны и обитали только на мусорке. Всего этого можно было избежать, вывозя отходы на нужное расстояние, - говорится в письме.
Дальше сотрудники рассказывают, что сюда был призван в результате охотник, а из отстрела медведей устраивают развлечение.
- Устроили для себя настоящее развлечение! Однажды под обстрел попали медведица с медвежатами. После убийства они растягивают тела медведей веревками, фотографируют, обрезают им конечности на трофеи, - говорится в открытом письме.
Работники также утверждают, что убило было не пять медведей, а девять.
Жалуются работники и на другие нарушения, как в сфере труда, так и в сфере природоохранного законодательства. В их числе незаконная вырубка леса, незаконное использование водных ресурсов для производственных нужд, ведение горных работ без планов и разрешений. «Опасные отходы предприятия и вовсе хранятся и складируются без всякого соблюдения СанПиНа, просто на земле, все отработанные технические масла и другие опасные жидкости попадают прямо в почву», - отмечается в письме.