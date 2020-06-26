 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Июня

25 Июня

Популярное

В Бурятии убитых медведей растягивают верёвками и режут на трофеи

В Бурятии убитых медведей растягивают верёвками и режут на трофеи
Происшествия,  Фото:buryatia_online
В скандале с расстрелом медведей всплыли новые подробности

В Бурятии набирает обороты скандал с расстрелом медведей на севере республики. По информации «Байкал-Daily», происходящим заинтересовались крупные федеральные СМИ.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Сети появилось видео, автор которого утверждает, что оно снято в начале июня на севере Бурятии. На видео попал расстрел медведей.

Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку публикаций об отстреле медведей. Выяснилось, что Бурприроднадзор дал разрешение на отстрел пяти медведей в этой местности. Информация с видео направили в полицию и Северобайкальскую межрайонную прокуратуру для проверки.

История получила продолжение. Вчера в паблике buryatia_online опубликовали фотографии туш убитых животных. Есть и видео, где мужчина стреляет по медведям, а неизвестные за кадром смеются и шутят по поводу расправы.


В Instagram размещено и открытое письмо работников артели к главе Бурятии Алексею Цыденову и прокурору республики Галине Ковалёвой.

- На нашем рабочем участке все пищевые отходы по приказу руководства вывозятся и складируются тут же, недалеко от рабочего посёлка! Хотя мы не раз предупреждали, что пищевые отходы могут привлечь диких животных. Так и случилось. Сюда стали приходит медведи. Они были не агрессивны и обитали только на мусорке. Всего этого можно было избежать, вывозя отходы на нужное расстояние, - говорится в письме.

Дальше сотрудники рассказывают, что сюда был призван в результате охотник, а из отстрела медведей устраивают развлечение.

- Устроили для себя настоящее развлечение! Однажды под обстрел попали медведица с медвежатами. После убийства они растягивают тела медведей веревками, фотографируют, обрезают им конечности на трофеи, - говорится в открытом письме.

Работники также утверждают, что убило было не пять медведей, а девять.

Жалуются работники и на другие нарушения, как в сфере труда, так и в сфере природоохранного законодательства. В их числе незаконная вырубка леса, незаконное использование водных ресурсов для производственных нужд, ведение горных работ без планов и разрешений. «Опасные отходы предприятия и вовсе хранятся и складируются без всякого соблюдения СанПиНа, просто на земле, все отработанные технические масла и другие опасные жидкости попадают прямо в почву», - отмечается в письме.



медведь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на Саянах прохожие обнаружили боеприпас
В Улан-Удэ на Саянах прохожие обнаружили боеприпас
Происшествия, 26.06.2020
На месте работали экстренные службы, выставлялось оцепление
В Бурятии убитых медведей растягивают верёвками и режут на трофеи
В Бурятии убитых медведей растягивают верёвками и режут на трофеи
Происшествия, 26.06.2020
В скандале с расстрелом медведей всплыли новые подробности
В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали свежие следы автомобиля
В Бурятии «чёрного» лесоруба выдали свежие следы автомобиля
Происшествия, 26.06.2020
Лесники знали, что в той местности Кижингинского района нет лесозаготовителей
У трёх женщин в Иркутской области изъяли тысячу доз героина
У трёх женщин в Иркутской области изъяли тысячу доз героина
Происшествия, 26.06.2020
Наркотики нашли в квартирах подозреваемых
Жительницу Бурятии посадили за кражу куска мяса
Жительницу Бурятии посадили за кражу куска мяса
Происшествия, 26.06.2020
Две женщины украли у подруги баранину, но посадили только одну
В Забайкалье в реке утонула пятилетняя девочка
В Забайкалье в реке утонула пятилетняя девочка
Происшествия, 26.06.2020
Она находилась у реки вместе с 13-летним мальчиком и трёхлетней девочкой
Житель Бурятии, отмечая рождение ребёнка, совершил грабёж
Житель Бурятии, отмечая рождение ребёнка, совершил грабёж
Происшествия, 26.06.2020
Виновник торжества ударил мужчину и отобрал телефон
Чиновница из Саянска получила взятку в 270 тысяч
Чиновница из Саянска получила взятку в 270 тысяч
Происшествия, 26.06.2020
Начальница одного из управлений администрации Саянска предстанет перед судом
19-летний улан-удэнец пропал без вести
19-летний улан-удэнец пропал без вести
Происшествия, 26.06.2020
Молодого человека в последний раз видели на остановке «5 км»
Улан-удэнка сдала полиции сына-вора
Улан-удэнка сдала полиции сына-вора
Происшествия, 26.06.2020
Безработный сын украл у её внучки два велосипеда из гаража
Заброшенная квартира горела в Бурятии
Заброшенная квартира горела в Бурятии
Происшествия, 26.06.2020
Дом находится в муниципальной собственности
Опасно жить: В Бурятии топит дома у Гусиного озера
Опасно жить: В Бурятии топит дома у Гусиного озера
Происшествия, 26.06.2020
В этом году в Гусиноозёрске подтопило уже 86 домов
В Бурятии старая электропроводка стала причиной пожара
В Бурятии старая электропроводка стала причиной пожара
Происшествия, 26.06.2020
Вчера, 25 июня, произошло сгорела надворная постройка в селе Иволгинск
Четвёртый за неделю человек утонул в Бурятии
Четвёртый за неделю человек утонул в Бурятии
Происшествия, 26.06.2020
Улан-удэнец погиб на рыбалке в районе
В Иркутской области горит более 900 гектаров леса
В Иркутской области горит более 900 гектаров леса
Происшествия, 26.06.2020
В регионе действуют 19 лесных пожаров

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^