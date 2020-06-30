Ему вменяется взятка в размере 150 тысяч рублей от гендиректора ООО «Восход»
Главному госинспектору труда Государственной инспекции труда Иркутской области предъявлено обвинение в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в конце 2019 года главный госинспектор получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в размере 150 тысяч рублей. Взятка предназначалась за способствование в сокрытии выявленных нарушений у ООО «Восход» по технике безопасности и охране труда. Ранее на строительстве водопроводных сетей в Ленинском районе в результате несчастного случая погибли два человека.
- Преступление было раскрыто при взаимодействии следователей СК России с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области. Под совокупностью собранных доказательств обвиняемый дал признательные показания в получении взятки. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следственные органы внесут представление в Государственную инспекцию труда Иркутской области для устранения причин и условий, способствующих совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Генеральный директор ООО «Восход» был задержан следователями СКР в начале июня по подозрению в даче взятки в размере 450 тысяч рублей начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО администрации Иркутска.
В Иркутске главный госинспектор труда обвиняется в получении взятки
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