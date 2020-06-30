Аферисты предлагали людям выгодное вложение денег взамен на крупные дивиденды
В Иркутской области полицейские пресекли крупную аферу по хищению денежных средств граждан. Аферисты под видом специалистов в финансовой сфере предлагали выгодное вложение денег, обещая инвесторам большие дивиденды. Для привлечения клиентов они использовали соцсети.
Один из потерпевших обратился за помощью в полицию через онлайн-сервис приема обращений граждан официального сайта МВД. Полицейские установили личности предполагаемых аферистов и задержали их.
В ходе обысков в квартирах фигурантов изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты к ним, а также банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Полицейские пришли к выводу, что мошенники могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям и вскоре установили еще 21 потерпевшего. Ими оказались жители нескольких регионов России, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
- Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Братское» по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, возбуждено 22 уголовных дела, которые соединены в одно производство, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Иркутской области пресекли крупную аферу
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