В Иркутской области пресекли крупную аферу

Аферисты предлагали людям выгодное вложение денег взамен на крупные дивиденды



В Иркутской области полицейские пресекли крупную аферу по хищению денежных средств граждан. Аферисты под видом специалистов в финансовой сфере предлагали выгодное вложение денег, обещая инвесторам большие дивиденды. Для привлечения клиентов они использовали соцсети.



Один из потерпевших обратился за помощью в полицию через онлайн-сервис приема обращений граждан официального сайта МВД. Полицейские установили личности предполагаемых аферистов и задержали их.



В ходе обысков в квартирах фигурантов изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты к ним, а также банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.



Полицейские пришли к выводу, что мошенники могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям и вскоре установили еще 21 потерпевшего. Ими оказались жители нескольких регионов России, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



- Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Братское» по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, возбуждено 22 уголовных дела, которые соединены в одно производство, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

