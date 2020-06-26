В Чите сотрудник колонии получил взятку в виде лечения зубов

Взамен он должен был способствовать досрочному снятию взысканий с осуждённого



Ингодинский райсуд Читы вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела по воспитательной работе исправительной колонии №8, признав его виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).



Установлено, что в августе-сентябре 2017 года сотрудник колонии получил взятку в виде оказания ему стоматологических услуг на сумму 80,5 тысяч рублей. За это он должен был поощрить одного из осуждённых и досрочно снять ранее наложенных взыскания.



- Обвиняемый, заключённый под стражу, вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере шестикратной суммы взятки, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



Приговор суда в законную силу не вступил.

