Взамен он должен был способствовать досрочному снятию взысканий с осуждённого
Ингодинский райсуд Читы вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела по воспитательной работе исправительной колонии №8, признав его виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Установлено, что в августе-сентябре 2017 года сотрудник колонии получил взятку в виде оказания ему стоматологических услуг на сумму 80,5 тысяч рублей. За это он должен был поощрить одного из осуждённых и досрочно снять ранее наложенных взыскания.
- Обвиняемый, заключённый под стражу, вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере шестикратной суммы взятки, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Приговор суда в законную силу не вступил.
В Чите сотрудник колонии получил взятку в виде лечения зубов
Происшествия, Фото:
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