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Забайкальца, зарезавшего подростка, поймали

Забайкальца, зарезавшего подростка, поймали
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек убил подростка и ранил пять человек

В посёлке Первомайский Забайкальского края поймали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 8 июня на улице посёлка Первомайский был зарезан 16-летний подросток. Ещё пятеро человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Подозреваемый сбежал и был объявлен в розыск.

Сейчас следователи допрашивают задержанного.

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