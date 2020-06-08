Молодой человек убил подростка и ранил пять человек
В посёлке Первомайский Забайкальского края поймали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 8 июня на улице посёлка Первомайский был зарезан 16-летний подросток. Ещё пятеро человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Подозреваемый сбежал и был объявлен в розыск.
Сейчас следователи допрашивают задержанного.
Забайкальца, зарезавшего подростка, поймали
Происшествия, Фото:
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