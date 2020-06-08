От ножевых ранений скончался 16-летний подросток, еще пять человек госпитализированы
В посёлке Первомайский Шилкинского района Забайкальского края 8 июня около 2.30 ночи поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка, получившего ножевое ранение. Ещё пятеро человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Установлено, что к совершению преступлений может иметь причастность 24-летний местный житель. В настоящее время сотрудники полиции ищут возможного подозреваемого.
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев совершенного преступления. Изъяты предметы и образцы веществ, имеющие значение для расследования уголовного дела. Проводят другие следственные действия.
- Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении Алипченкова Андрея Александровича 1996 года рождения, с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 102, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье ищут подозреваемого в убийстве подростка
Происшествия, Фото:
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