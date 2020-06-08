В Забайкалье ищут подозреваемого в убийстве подростка

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

От ножевых ранений скончался 16-летний подросток, еще пять человек госпитализированы



В посёлке Первомайский Шилкинского района Забайкальского края 8 июня около 2.30 ночи поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка, получившего ножевое ранение. Ещё пятеро человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Установлено, что к совершению преступлений может иметь причастность 24-летний местный житель. В настоящее время сотрудники полиции ищут возможного подозреваемого.



Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев совершенного преступления. Изъяты предметы и образцы веществ, имеющие значение для расследования уголовного дела. Проводят другие следственные действия.



- Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении Алипченкова Андрея Александровича 1996 года рождения, с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 102, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

