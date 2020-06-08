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Жительница Бурятии записала пин-код на карте и лишилась денег

Жительница Бурятии записала пин-код на карте и лишилась денег
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сельчанка потеряла телефон вместе с картой

В феврале жительница села Хоринск в Бурятии потеряла банковскую карту вместе с телефоном. С карты были списаны 2600 рублей.

Полицейские установили получателя средств – 22-летнего сельчанина. По его словам, обнаружив в чехле найденного на улице гаджета банковскую карту, он с помощью сервиса уведомлений банка проверил её баланс. А затем, воспользовавшись трёхзначным кодом на оборотной стороне, перевёл деньги через ряд сторонних сайтов на свой счёт.

Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Трудоустроен, работает вахтовым методом.

Украденные средства подозреваемый потратил, телефон у него изъят. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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