Жительница Бурятии записала пин-код на карте и лишилась денег

Сельчанка потеряла телефон вместе с картой



В феврале жительница села Хоринск в Бурятии потеряла банковскую карту вместе с телефоном. С карты были списаны 2600 рублей.



Полицейские установили получателя средств – 22-летнего сельчанина. По его словам, обнаружив в чехле найденного на улице гаджета банковскую карту, он с помощью сервиса уведомлений банка проверил её баланс. А затем, воспользовавшись трёхзначным кодом на оборотной стороне, перевёл деньги через ряд сторонних сайтов на свой счёт.



Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Трудоустроен, работает вахтовым методом.



Украденные средства подозреваемый потратил, телефон у него изъят. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



