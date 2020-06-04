В центре Улан-Удэ ДТП с такси перекрыло дорогу

Водителям пришлось объезжать аварию по трамвайным рельсам
Сегодня около 16.30 часов в самом центре Улан-Удэ, на улице Ербанова произошло ДТП. Напротив Дома быта столкнулись седан с логотипами такси «Максим» и «Тойота Премио». Таксист-пенсионер совершил столкновение, выезжая с прилегающей дороги; главная дорога была у водителя «Премио», ехавшего со стороны Элеватора.
Авария значительно затруднила движение. Оказались перекрыты две полосы движения в направлении центра города. Другим автомобилистам ничего не оставалось, как объезжать место по трамвайным путям.
По предварительной информации, у виновника ДТП не оказалось полиса ОСАГО. К слову, в его салоне были пассажиры, сообщили очевидцы.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на улице Терешковой произошло ДТП с участием маршрутки №97
.
ДТП перекрыло сразу две полосы движения
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
В Бурятии дистанционные мошенничества регистрируют ежедневно
Адвокат вымогал у следователя полмиллиона рублей
Взятка готовилась для директора филиала лесхоза
Мужчина вышел из дома и не вернулся
Жуткое убийство оставалось нераскрытым пять лет
Мужчина потерял руку во время осмотра станка с дисковыми пилами
Мужчина поверил позвонившим ему аферистам
Деревья он планировал пустить на дрова
На аварийных участках дорог планируют установить баннеры
Он снимал квартиры на сутки, размещал объявления, брал предоплату и исчезал
Сельчанин собирался на маршрутке довезти «травку» до дома
Полицейские задержали браконьеров во время рейда
Мужчина обратился со странным предложением к продавцу магазина