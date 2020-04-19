В Улан-Удэ в крупном ДТП пострадали шесть человек









В свою очередь, позже в ГУ МЧС по Бурятии сообщили о том, что пострадавших шесть человек. Погибших нет.



- Сотрудники пожарно-спасательной части №73 совместно со спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы произвели деблокирование одного пострадавшего. Он передан врачам скорой медицинской помощи. По оперативным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы в медицинское учреждение, - уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС.













Сегодня в 15.40 часов недалеко от остановки «Бурятгаз» на развязке в направлении посёлка Солдатский в Улан-Удэ произошло страшное ДТП. Водитель «Хонды Торнео» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с маршруткой №4.Очевидцы сообщают, что виновник аварии ехал на большой скорости; эта информация ещё будет проверяться.Информация о количестве пострадавших изначально поступала разная.- Пострадали люди, возможно, четыре человека или даже больше. Точное количество пострадавших пока неизвестно, - сперва сообщил «Байкал-Daily» с места очевидец. – В «Торнео» был только один водитель, остальные ехали в маршрутке.В том числе травмирован водитель «Хонды Торнео». Его машину после столкновения оказалась разбита – передняя часть практически всмятку. Водителя зажало внутри салона. Вытаскивать его из раздавленной машины прибыли сотрудники МЧС.Из них госпитализированы были пятеро пострадавших, уточнили чуть позже в УГИБДД по Бурятии.- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель «Хонды» и четверо пассажиров автобуса в возрасте от 46 до 69 лет, - сообщили «Байкал-Daily» в Госавтоинспекции.Известно, что «Хондой» управлял 40-летний водитель, за рулём маршрутного автобуса «Фиат Дукато» находился 53-летний мужчина.В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.